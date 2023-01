Il consigliere Consalvi: "Complesso di Cupette, l’opera rischia di impantanarsi nella burocrazia"

Un interrogativo rimane ancora in sospeso durante l’ultima riunione del Consiglio comunale di Cingoli che all’unanimità ha approvato il progetto di massima per il nuovo polo scolastico, la relativa variante urbanistica e il piano tecnico-economico. Il complesso, da realizzare in zona Cupette, è destinato a includere l’alberghiero "Varnelli" e il liceo "Leopardi". L’interrogativo è conseguente al voto favorevole espresso con riserve dal consigliere di minoranza Raffaele Consalvi, capogruppo di ’Uniti per Cingoli’: "Sicuri ci sono 26 milioni di euro che potrebbero aumentare – spiega Consalvi – fino a 28 per l’adeguamento dei prezzi delle materie prime, mentre il progetto presentato dalla Provincia costerebbe 36,5 milioni. E intanto la più grossa opera pubblica dell’area-sisma nel settore scolastico, rischia di rimanere impantanata nella palude della burocrazia e nell’inefficienza della pubblica amministrazione". Consalvi sintetizza così le due incertezze: "Sono passati ben cinque anni dal primo finanziamento di 15 milioni di euro, due progetti, due aggiornamenti finanziari e siano ancora al progetto di fattibilità, brutto e impattante". Dubbi anche sui tempi per l’esecuzione dell’opera. "Oggi siamo a un progetto di massima – rileva Consalvi – e, se tutto filerà liscio, sono prevedibili altri due anni per il progetto esecutivo, poi altri quattro anni per costruire l’edificio".

Gianfilippo Centanni