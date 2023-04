Il consigliere Consalvi: "Non regge il poco peso del Comune nell’Ata"

"Bisogna essere coerenti, sia nei giorni pari sia in quelli dispari". Così Raffaele Consalvi, capogruppo consiliare di "Uniti per Cingoli" all’opposizione nel parlamento cittadino, ha eccepito riguardo a quanto affermato dal sindaco Michele Vittori per cui il comune di Cingoli nell’Ata conta solo il 3%. "Ma quando è stato contrattato, giustamente, il maxi indennizzo di 3.650.000 euro, il Comune contava, eccome. Quindi – ha rilevato Consalvi – non regge la litania del poco peso che il Comune ha nell’àmbito dell’Ata di Macerata". L’intervento di Consalvi è conseguente allo svolgimento dell’animata e partecipata assemblea pubblica di mercoledì scorso, organizzata nel Circolo Acli della frazione Botontano dal comitato "Campagna pulita" che dal 2008 si batte contro la discarica provinciale di Fosso Mabiglia. L’assemblea – presenti il sindaco Vittori, gli assessori municipali e i consiglieri di minoranza – era stata indetta per discutere la proposta di ampliamento di 250.000 metri cubi, per quattro anni, di un terzo bacino della discarica. Vittori ha garantito che verrà contrastata la decisione dell’Ata, "ma purtroppo – ha affermato Consalvi – quando la politica abdica al suo ruolo decisionale, coinvolgendo i cittadini con trasparenza, i risultati sono quelli emersi nell’assemblea. Da una parte le legittime preoccupazioni degli abitanti, dall’altra l’amministrazione che era già stata incalzata da me, insieme ai colleghi di minoranza, con interpellanze, mozioni, interventi, per sapere quali iniziative stava portando avanti il Comune e quali garanzie stava ottenendo. Ogni volta risposte vaghe e un senso di fastidio". Quanto alla decisione sul nuovo sito, Consalvi: "Sono passati ben nove anni e in questo lasso di tempo, in modo colpevole, non si è trovato il modo d’individuarlo. Uno scandalo che porta nomi, cognomi, precise responsabilità politiche. In questo caso, non ha funzionato la famosa e sbandierata filiera istituzionale? Dopo la proroga del 2022 i cittadini sono sconcertati sul possibile ulteriore ampliamento per 4-5 anni. E nel frattempo si svalutano terreni, case, attività economiche".

Gianfilippo Centanni