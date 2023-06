Il consigliere Lattanzi: "Servizio sanitario territoriale indispensabile per avere un equo accesso alle cure"

"Servizio sanitario territoriale indispensabile per un equo accesso alle cure", così si è espresso il consigliere comunale di minoranza del gruppo "Pensare Corridonia", Andrea Lattanzi. "Tempi medi di percorrenza per l’area sud-ovest della provincia di Macerata che superano i 30 minuti sia per una visita di controllo che generale; inoltre, costante aumento della popolazione anziana e tassi di prestazione elevatissimi proprio per la fascia d’età 75-84 anni, dove la mobilità intra ed extraregionale è minima. Questo è quanto emerge dalla bozza del Piano Socio-Sanitario della regione Marche 2023-2025 – ha sottolineato –. Nelle piccole realtà come la nostra, questi servizi rivestono un’importanza ancora maggiore, rappresentando spesso l’unica fonte di assistenza sanitaria: non garantendone l’erogazione si mette a rischio un equo accesso alle cure, soprattutto per chi necessita di assistenza continuativa, i quali si vedono costretti a una mobilità che, oltre ad aumentare i costi, richiede un significativo sacrificio per famiglie e paziente stesso. Per queste ragioni, appellandomi al senso di responsabilità dell’amministrazione e del sindaco, mi permetto di suggerire, una interlocuzione con l’assessore competente al fine di individuare una data certa, da comunicare ai cittadini, per godere finalmente di servizi indispensabili per Corridonia".

Diego Pierluigi