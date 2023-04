Il consigliere Pierantoni: "Si è perso interesse sull’edilizia scolastica"

Tornerà a riunirsi domani sera (dalle 20) il consiglio comunale di Corridonia dove saranno ben 17 i punti che verranno sviscerati nel corso dell’assise. Un ampio spazio sarà dedicato alle interpellanze presentate dai gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" sul tema sulla ricostruzione scolastica, in cui è prevista anche una illustrazione del consigliere ed ex vicesindaco Manuele Pierantoni. "Abbiamo presentato cinque interpellanze – spiega l’opposizione –, una per ciascun progetto. Inoltre abbiamo chiesto un punto all’ordine del giorno per discutere dell’edilizia scolastica che in questi ultimi mesi sembra aver perso l’interesse della nuova amministrazione. In particolare, molti cittadini si chiedono e ci chiedono dove verranno costruite le nuove scuole, questa la domanda principale a cui da tempo attendiamo tutti una risposta". In programma figurano inoltre l’approvazione del bilancio finanziario di previsione per gli anni 2023, 2024 e 2025, e dell’elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche. Si parlerà anche della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (Dup). Poi sulla conferma dell’aliquota unica per l’anno in corso relativa all’imposta municipale propria (Imu) e dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.