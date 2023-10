Il consigliere pulisce le strade a Montecosaro: Roberto Martinelli in campo

Alberi in mezzo alla strada dopo il maltempo dell’altra sera: in campo il consigliere comunale Roberto Martinelli. Anche a Montecosaro il maltempo che in pochi minuti si è abbattuto sul territorio ha provocato danni, ma come accade spesso nei piccoli centri la catena umana è in grado di attivarsi fin da subito, coinvolgendo un po’ tutti.

Così, il consigliere di maggioranza Roberto Martinelli, dotato dei mezzi del proprio lavoro in quanto gestisce un’azienda agricola, non si è tirato indietro ed ha aiuto i Vigili del fuoco e gli operai comunali a liberare la carreggiata di contrada Cavallino da arbusti che altrimenti avrebbero potuto provocare pericoli agli automobilisti.

"Fino a mezzanotte – racconta lo stesso Martinelli – abbiamo rimosso tronchi e rami presenti lungo la strada e per alcuni ho impiegato la motosega. Uno di questi si trovava proprio davanti alla scuola Mandela, alcuni erano di piccole dimensioni ma andavano comunque eliminati al più presto. C’è chi mi ha omaggiato, ma alla fine ho solo cercato di fare il possibile, consapevole dei rischi che può comportare la presenza di elementi ingombranti sulla carreggiata. E con me c’erano anche i responsabili degli uffici tecnici e gli agenti della Polizia locale, oltre chiaramente ai pompieri e agli addetti comunali. In ogni caso, so che è stata una notte movimentata e sempre in questa via il vento ha scoperchiato il tetto di un’abitazione".