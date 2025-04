Il consiglio comunale dei ragazzi. Eletto sindaco Pietro Bravi

Pietro Bravi, 12 anni, frequentante la 2ªA della Scuola secondaria di primo grado di Apiro è il sindaco del neonato Consiglio comunale dei ragazzi di Apiro e Poggio San Vicino. Lo hanno scelto gli alunni dell’Istituto comprensivo "Coldigioco Mestica" dando vita a un progetto scolastico di cittadinanza attiva che cerca di favorire la loro partecipazione e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità locale. Oltre a Bravi, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze fra i 19 candidati in corsa, sono stati eletti altri dieci rappresentanti: sei per la Secondaria e quattro per le classi quarta e quinta della Primaria. Sono Tobia Berti (2ªB), vicesindaco; Federico Ciriegi (2ªA), Maria Paoloni (1ªA), Diana Peloni (1ªA), assessori per la Secondaria; Lise Andrè (2ªB) e Vanessa Paglioni (2ªA), consiglieri per la Secondaria; Samar Kandola (4ªA) ed Erica Tonini (5ªA), assessori per la Primaria; Alessia Novelli (4ªA) e Nicolò Berti (5ªA), consiglieri per la Primaria. Rimarranno in carica per due anni scolastici, cioè fino a giugno 2026.

Il neoeletto Ccr ha incontrato – nelle rispettive aule consiliari – i Consigli comunali di Apiro e Poggio San Vicino per l’insediamento ufficiale e nel corso delle due sedute il sindaco Bravi ha pronunciato la formula di impegno e di rispetto dei valori costituzionali di fronte ai sindaci Ubaldo Scuppa e Sara Simoncini, nonché degli altri consiglieri adulti. "Mi sono candidato – ha detto Bravi – per dare il mio contributo a sostegno di Apiro e Poggio San Vicino e delle iniziative della nostra scuola. Sono contento di vivere questa esperienza assieme ai miei compagni, spero che le idee del Ccr contribuiscano a migliorare le cose secondo le esigenze di noi ragazzi".

In occasione dell’insediamento sono state ufficializzate le deleghe. Il vicesindaco Tobia Berti seguirà il settore Cultura, spettacoli e rapporti con le associazioni; Federico Ciriegi lo Sport, Maria Paoloni la Scuola; Erica Tonini e Samar Kandola si occuperanno di Ambiente e patrimonio, mentre Diana Peloni avrà la delega al Tempo libero e salute. Infine, gli stessi Ciriegi e Paoloni seguiranno insieme Solidarietà, pace e cooperazione. "La prima cosa che chiediamo ai Comuni – ha rimarcato in aula il sindaco Pietro Bravi – è creare una stanza, un luogo di aggregazione, in cui poter stare insieme dopo la scuola per studiare e svolgere attività ricreative. Poi ci piacerebbe vedere risanati ambienti pubblici come parchi e giardinetti, dove si potrebbe creare anche un angolo per il calisthenics, così da permettere a tanti giovani di allenarsi all’aperto. Pure noi, con iniziative scolastiche, siamo pronti a fare la nostra parte per ripulire spazi verdi e centri storici".

Gli alunni del Consiglio comunale di Apiro e Poggio San Vicino