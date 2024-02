Il consiglio delle donne va deserto. De Padova verso il siluramento

Il consiglio delle donne che avrebbe dovuto trattare le iniziative per l’8 marzo è andato deserto. La presidente Sabrina De Padova, eletta con la civica di Parcaroli ma in rotta con la maggioranza già da un anno, si è trovata in una sala vuota, "perfettamente rappresentativa della volontà di confronto della giunta", come ha evidenziato ironicamente la vice Ninfa Contigiani, ringraziando le due sole consigliere presenti, Silvia Benigni e Marilena Monti.

"La maggioranza ha sempre imposto le sue decisioni, cercando pretesti per far morire questo consiglio, pretesti come il mancato confronto. Chiedevamo democrazia e rispetto, ma questa amministrazione raggiunge risultati con urla e prepotenza", ha detto la presidente De Padova. La revoca della presidente, che con ogni probabilità avverrà al prossimo consiglio comunale, era stata chiesta sulla base del fatto che De Padova "non è più rappresentativa della maggioranza", trasformando il consiglio delle donne in un "organo politico partitico", quando invece è nato per dare alle consigliere elette "una rete che consigliasse sugli atti amministrativi con maggiore efficacia", dice Ninfa Contigiani, che aggiunge: "La maggioranza destruttura un organismo per risolvere le sue questioni interne, senza rispetto della pluralità di opinioni".

La richiesta di revoca della carica era stata firmata da Barbara Antolini, Lorella Benedetti, Cristina Cingolani, Antonella Fornaro, Romina Leombruni, Laura Orazi, Francesca D’Alessandro, Laura Laviano, Katiuscia Cassetta, Oriana Piccioni e Paola Pippa. Nell’ottobre del 2023 una modifica del regolamento del consiglio aveva estromesso da ogni decisione le rappresentanti delle associazioni, rendendo il consiglio delle donne di fatto un organo ancillare al consiglio comunale. La seduta convocata ieri sarebbe servita anche a presentare le rappresentanti dei sei quartieri cittadini. Nessuna di loro si è presentata all’incontro.

"Il sospetto è che al prossimo consiglio delle donne, convocato dalla maggioranza, tutte verranno. Gli ordini del giorno saranno quelli decisi dalla maggioranza", ha detto Ninfa Contigiani, sottolineando che "domattina darò le mie dimissioni. Non ho intenzione di rimanere in un organismo che mi dice cosa fare. La nostra elezione era stata frutto di un accordo". La carica della presidente Sabrina De Padova, stando al nuovo regolamento, sarà revocata "dalle esponenti di maggioranza del consiglio delle donne".