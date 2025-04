Il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Gironacci

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello di Manola Gironacci (nella foto), contro la sentenza con cui il Tar aveva legittimato la decisione del sindaco di toglierle la delega di assessore.

Si chiude così una partita iniziata nel settembre 2023, quando Fabrizio Ciarapica la estromette dalla giunta con l’accusa di avere abbracciato politicamente la Lega, lei che era stata nominata in quota alla civica Civitanova Unica. Diversi i motivi dell’appello con cui l’ex assessore, oggi presidentessa di Viviamo Civitanova, mirava a dimostrare in particolare la "manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della decisione e lo sviamento dell’interesse pubblico" e che l’atto di revoca era fondato su elementi falsi. I giudici non hanno accolto le obiezioni ribadendo, in primis, la consolidata giurisprudenza "secondo cui la revoca degli assessori comunali è un atto di alta amministrazione che rientra nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il suo rapporto di fiducia con gli assessori".

La revoca poggiava anche su lettere firmate da consiglieri delle liste Civitanova Unica, Forza Italia e Vince Civitanova che la indicavano come elemento politicamente destabilizzante per l’amministrazione. "Si tratta – è scritto nella sentenza numero 3145 – di una motivazione perfettamente rispondente ai canoni richiesti dalla giurisprudenza per questa tipologia di atto amministrativo, che può essere basato su ragioni afferenti i rapporti politici interni alla maggioranza consiliare e alle ripercussioni sul rapporto fiduciario tra sindaco e assessore, spettando peraltro al primo la valutazione dell’opportunità politica della scelta". Vano il tentativo di dimostrare la falsità ideologica delle dichiarazioni dei consiglieri del centro destra. Per il Consiglio di Stato "la revoca prende atto delle richieste provenienti dai gruppi consiliari della maggioranza a dimostrazione della possibile crisi politica interna in caso di rientro in giunta dell’assessore revocato, non tanto per avere la medesima agito in giudizio a tutela dei propri interessi, quanto per essersi espressa in termini particolarmente critici verso l’operato del sindaco e della giunta". Una valutazione "che non attiene a profili sanzionatori dell’operato dell’assessore, bensì all’insostenibilità politica del suo reinserimento nell’organo collegiale". Quindi "i motivi della revoca sono congrui e ragionevoli". Le spese legali sono state compensate.

Lorena Cellini