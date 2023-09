Il consiglio si accende sulle strade

"Sono profondamente insoddisfatto". Raffaele Consalvi , capogruppo di "Uniti per Cingoli" all’opposizione in consiglio comunale, ha siglato il suo riscontro all’intervento del vice sindaco Luca Giovagnetti che aveva risposto all’interpellanza presentata dallo stesso Consalvi sulle condizioni del fondo delle strade Serre e Panicali. Letto il proprio documento in cui ha evidenziato in particolare lo stato dell’arteria di Panicali (nella zona è operativa anche un’attività turistico-ricettiva, fortemente penalizzata), Consalvi ha proposto che il Comune, compreso nel cratere sismico, proprio per la soluzione dei problemi viari avrà dallo Stato cospicui contributi. Quindi per intervenire sulla strada di Panicali, il Comune potrebbe anticipare la spesa abbastanza elevata che però, rimborsata dallo Stato, diventerebbe per l’ente una semplice partita di giro. Giovagnetti ha fatto presente che il Comune, nel quadro dell’operatività eseguita sulla rete viaria a causa delle emergenze, con 50.000 euro si è già attivato per un primo intervento sull’arteria, facendo tra l’altro rilevare che per effettuarne uno risolutivo va tenuto conto che il percorso è in una zona con vincolo paesaggistico. Consalvi ha replicato reiterando la sua convinzione per cui si potesse prendere un impegno preciso e deciso per Panicali, come da lui auspicato, essendoci la possibilità di attuarlo. Alla confermata insoddisfazione di Consalvi è seguita un’esposizione del sindaco Michele Vittori che, dichiarando di aver effettuato un sopralluogo, ha sottolineato che "è evidente la volontà del Comune" riguardo al problema-Panicali.