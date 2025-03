Il console cinese in visita in città

Il console cinese a Civitanova per agevolare le pratiche dei cittadini. Una delegazione del consolato generale della Repubblica popolare cinese di Firenze, guidata dal professor Zhou Limiao, sabato sarà in città nell’ambito delle attività consolari "On Site" ad alto profilo istituzionale, volte a offrire supporto ai cittadini cinesi residenti nelle Marche. I servizi erogati comprendono il rilascio dei passaporti, i certificati di matrimonio, i visti turistici per la Cina e altre importanti pratiche consolari. Le attività si terranno nella sede dell’associazione "Italia Cina – Cultura e impresa" di via Pellico, con orario continuato dalle 9 alle 17 di sabato.