"Il Consorzio di Bonifica va cambiato"

di Chiara Gabrielli

"Il Consorzio di Bonifica percepisce sia soldi regionali che comunitari, il raffronto che fa il presidente Netti è totalmente sballato perché i soldi dei contribuenti rappresentano soltanto una parte dei soldi che incassa l’ente. Quindi il discorso che fa Netti è tanto inesatto quanto vergognoso". Così Giacomo Rossi, consigliere regionale Civici Marche, che interviene sul tema dei fondi e degli interventi del Consorzio di Bonifica dopo che il presidente dell’ente Claudio Netti ha detto che la soluzione contro dissesto ed esondazioni è che i sindaci chiedano maggiore contribuenza ai cittadini dei propri territori.

La polemica tra Comuni e Consorzio nasce dai danni provocati dalla forte pioggia di lunedì, in particolare i sindaci hanno parlato di un pericolo per le frazioni di San Firmano (Montelupone) e di Sambucheto (Montecassiano): Rolando Pecora per la prima e Leonardo Catena per la seconda hanno sottolineato di aver segnalato già in passato i problemi al Consorzio, oltre che in alcuni casi anche alla Regione. Ma stando al report del Consorzio, in riferimento agli anni compresi tra il 2014 e il 2023, mancano all’appello diversi fondi dovuti dai territori: per Montecassiano mancherebbero all’appello oltre 41mila euro, per Montelupone 93mila. "Invece di assumersi le responsabilità sulla mala gestione del suo baraccone – sottolinea il consigliere regionale Rossi in riferimento a Netti –, chiede più soldi ai cittadini che tra l’altro nella stragrande maggioranza dei casi non hanno un beneficio reale e diretto nel proprio fondo. Entro la fine del mese, chiederò ufficialmente alla Regione di dare seguito alla riforma del Consorzio di Bonifica della quale sono proponente affinché l’ente, che per legge non può essere soppresso, possa essere riformato, funzionare meglio e non chiedere ingiuste gabelle. Il presidente Netti piuttosto dovrebbe spiegarci meglio – incalza Rossi – come negli anni siano stati fatti i lavori del Consorzio di Bonifica, con che criterio siano stati affidati e che risultato abbiano portato, in molti casi proprio nei luoghi dove c’è stata un’alluvione si erano registrate chiamate di interventi al Consorzio, mai eseguiti".

"Invece di dare la colpa agli altri – dice Rossi –, si assuma la responsabilità e si dimetta prima che venga commissariato con la prossima riforma. Proprio per i mancati lavori, il Consorzio, invece che chiedere di più, dovrebbe sospendere la richiesta per il contributo dei Comuni alluvionati così come da mia proposta recepita all’unanimità in una recente mozione in consiglio regionale".