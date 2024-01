Il contrammiraglio De Carolis in visita alla Guardia costiera

Il Direttore Marittimo delle Marche in visita all’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova. Il contrammiraglio Donato De Carolis ieri mattina è stato accolto alla Capitaneria, dove ha salutato e incontrato tutto il personale in un’assemblea generale, esprimendo parole di ringraziamento e compiacimento per le attività svolte nel corso dell’anno appena trascorso. Nel corso della mattinata l’Ammiraglio, accompagnato dal Comandante della Guardia Costiera di Civitanova, il Tenente di Vascello Chiara Boncompagni (nella foto), si è recato anche a Macerata per far visita al Prefetto Isabella Fusiello, che si è recentemente insediata, e al questore Luigi Silipo, per rinsaldare i rapporti che intercorrono tra la Direzione Marittima e le istituzioni del territorio maceratese. Tra gli argomenti affrontati durante gli incontri è stata posta l’attenzione sulle dinamiche portuali e costiere che caratterizzano il litorale maceratese anche in vista della stagione turistica 2024.