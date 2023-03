Il contratto di Castelli con i terremotati

Stefano Cesetti

Negli ultimi anni tra Pnrr, fondi europei, programmi regionali e interventi per la ricostruzione è un susseguirsi di annunci, a cadenza quasi settimanale, di finanziamenti in arrivo. Diversi fondi sono già stati utilizzati per opere realizzate o in via di completamento, molti invece sono ancora in attesa di trovare un’attuazione pratica, anche per colpa di lentezze burocratiche e lacci normativi. L’altro ieri è stato presentato, da parte del commissario straordinario Guido Castelli e del governatore Francesco Acquaroli, il nuovo Piano per la ricostruzione pubblica post sisma: 642,5 milioni di euro per 742 interventi nell’area del cratere e non solo.