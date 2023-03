Il contratto di Castelli con i terremotati

[Segue dalla Prima]

Ma stavolta non si tratta del solito annuncio perché dietro c’è un impegno preciso di Castelli, tipo (ricordate?) il contratto che Berlusconi firmò con gli italiani prima delle elezioni del 2001. L’esponente di Fratelli d’Italia, quando ha deciso di lasciare la carica di assessore regionale per essere eletto al Senato, ha motivato la scelta con la volontà di occuparsi maggiormente dei problemi marchigiani, in particolare di quelli delle zone terremotate. Una volta nominato commissario straordinario, poi, non si è limitato a dire che avrebbe continuato il buon lavoro di Legnini, ma ha promesso una svolta - di programmazione e di metodo - nella ricostruzione. Con il nuovo Piano per gli interventi pubblici, l’accordo con la Soprintendenza per velocizzare le pratiche e la ’norma Ussita’ (anticipazioni per l’Iva alle imprese), Castelli ci ha messo la faccia e la sua reputazione politica. E non vorrà fallire.

Stefano Cesetti