"Il contributo per il post terremoto è arrivato solo dopo tre anni"

"Abbiamo atteso a lungo che arrivasse la neve. Poi, finalmente, è arrivata. E la gente è venuta, sono venuti in tanti, ma con difficoltà: se non siamo in grado di gestire i flussi lungo le strade, magari perché non sono adeguatamente transitabili, c’è un problema". Emanuela Leli, imprenditrice e proprietaria dell’hotel-ristorante La Capanna a Pintura di Bolognola, responsabile turismo di Cna Marche, è diretta: è vero, in provincia il colpo anche per il turismo è stato pesante (242 imprese in meno in un anno). Ma piangersi addosso non serve, bisogna reagire, non foss’altro per la bellezza della nostra terra, un patrimonio naturale straordinario. Bisogna farlo agendo in più direzioni. "Intanto – sottolinea la Leli – la politica deve fare la sua parte, attuando una politica di incentivi e velocizzando le procedure. Ho ricevuto i contributo per la perdita di fatturato post sisma dopo tre anni dalla richiesta!".

Ma, soprattutto, c’è bisogno di un radicale cambio di mentalità, che può concretizzarsi in due azioni precise: "Ancora non siamo in grado di dare al turista i servizi che chiede, su questo c’è molto da lavorare. E, poi, dobbiamo uscire da una logica individualista, dobbiamo imparare a lavorare in gruppo, insieme, in modo da poter essere più efficaci e attrattivi". In ogni caso, secondo la Leli, "c’è da reinventarsi", riuscendo a capire sempre meglio le esigenze del turista e puntare anche su nuovi mercati. Il turismo può crescere, ma a patto che ci sia una profonda opera di rinnovamento e un’azione corale di operatori e istituzioni.

f. v.