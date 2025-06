Oggi alle 14, al Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata, si svolgerà il convegno "Educare alla salute 2025", organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ast di Macerata e che vede come responsabili scientifici i dottori Alberto Tibaldi (foto) e Maria Sellitti. Saranno affrontate tematiche di promozione della salute intesa come processo che offre la possibilità a ogni cittadino di aumentare il controllo sul proprio benessere fisico e mentale e di migliorarlo, così come previsto dalle indicazioni dell’Oms sull’orientamento al concetto di salute globale "Global Health" e dal Piano nazionale prevenzione 2020-2025. "L’attenzione sarà focalizzata sulla persona quale protagonista della propria salute - afferma Tibaldi, direttore del Dipartimento di Prevenzione –, partendo dalla conoscenza e consapevolezza dei fattori che ne determinano lo stato e passando per i meccanismi individuali e collettivi che favoriscono oppure ostacolano l’adesione a corretti stili di vita, fino ad affrontare le nuove prospettive future in alcune delle principali aree di promozione della salute".