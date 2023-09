Il Convento dei Cappuccini organizza la sagra della frittella

Oggi pomeriggio 43° edizione della sagra della frittella su iniziativa del Convento dei Cappuccini di Montemorello di Recanati. Per i bambini nel pomeriggio animazione, musica, giochi di un tempo, bolle giganti e lo spettacolo "La Balena dispettosa". Dalle ore 16 apertura stand gastronomici de "la cucina del Convento". Tutto il ricavato verrà devoluto per i progetti delle Missioni Estere dei Cappuccini delle Marche che operano in Etiopia e Benin.