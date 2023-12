"Il Convitto insieme al liceo artistico?. L’ho saputo ieri"

"Qualcosa ho saputo questa (ieri, ndr) mattina sull’ipotesi di annettere il liceo artistico Cantalamessa al Convitto Leopardi". È quanto dice Roberta Ciampechini, dirigente al Convitto e allo Scientifico Galilei. "Quando due scuole si fondono – aggiunge – ci saranno una direzione e un direttore dei servizi generali e amministrativi unici". Al momento è in via Capuzi la sede del Convitto dopo che quella storica in piazza Marconi è chiusa causa il terremoto. Quanto ha pagato la scuola non potere usufruire della sede storica che si trova in zona centrale? "C’è stata una rinascita dopo i disagi accusati a seguito del terremoto. Nel tempo ci si è riorganizzati, anche se la vecchia sede permetteva la convivenza tra la scuola primaria, la secondaria e i convittori, e c’era anche la cucina. La speranza è che i lavori di ristrutturazione nella sede storica vengano completati al più presto possibile".