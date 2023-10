Il coraggio dei commercianti: "Serviranno altri vent’anni, ma noi non ci arrendiamo"

"Il centro sarà ricostruito e sarà più bello di prima. Non possiamo permetterci di non nutrire questa speranza. Ma siamo consapevoli che ci vorranno 10 o 20 anni ancora". Sette anni dopo il terremoto, i commercianti di Camerino restano a combattere in prima linea: tutti (o quasi) sono al Sottocorte Village, non lontano dal centro. Sulla piazzetta del villaggio commerciale c’è il bar Lili: "Sette anni fa la nostra vita è stata sconvolta, 30 secondi hanno cancellato una vita intera – ricorda il titolare, Franco Pennesi –, è stato terribile. È grazie alla Protezione civile e al progetto di Unicam se abbiamo avuto la possibilità di ricominciare qui, ci siamo rimessi in gioco. Abbiamo ripreso, ma mai come prima. Noi siamo tornati nel giugno 2018 a vivere in centro, che per molto tempo è stato un luogo spettrale, ogni più piccolo rumore, come chiudere lo sportello dell’auto, sembrava gigantesco. Oggi non possiamo sapere come sarà la Camerino del futuro, credo che le attività si sposteranno quando il centro si ripopolerà, ma devono riportarci gli uffici. Il centro sarà ricostruito anche meglio di prima, però 20 anni ancora di attesa non ce li toglie nessuno". "Siamo sempre qui, giorno dopo giorno – così Paola Paganelli di Broglia Sport –, c’è una grande voglia di restare. Non solo Camerino, ma il cuore dell’Italia, tutto, è stato ferito gravemente 7 anni fa. Ma quello che vediamo intorno a noi oggi – dice indicando i negozi dei suoi colleghi al Sottocorte – è il risultato di una grande forza, la dimostrazione del coraggio dei commercianti, che non si sono mai arresi, nemmeno dopo due anni dentro un tendone in condizioni pietose. Quando di notte tirava il vento forte, erano qui a tenere il tendone per non farlo volare via. Siamo molto uniti, una famiglia".

Certo, fino al 25 ottobre 2016 la vita era un’altra cosa. "Sono nata e vissuta in centro, andavo e tornavo a piedi dal negozio – racconta –, una qualità di vita meravigliosa. Ma il segreto è continuare a sperare. Quest’anno festeggiamo i 70 anni di attività", dice con un gran sorriso. C’è anche chi in centro ci è tornato subito: Roberto Frifrì, titolare del "Noè errante", l’unico ristorante aperto dentro le mura: oltre ai 5 gatti abbandonati nei vicoli del quartiere ebraico che nutre regolarmente, accoglie tra gli ospiti fissi gli operai dei cantieri e gli universitari. E qualche cliente arriva anche da fuori provincia. Cucina tutto lui e di solito c’è il pienone. Prima aveva il bar sotto al Comune, poi una pizzeria a Muccia: dal 2008 si è trasferito in centro, dove sta tuttora. Dopo un breve periodo al Sottocorte, infatti, è tornato dentro le mura. "Non dobbiamo mai smettere di sperare – dice Frifrì – né lamentarci. Perché? Perché, dopo il sisma, ad Amatrice ognuno ha perso qualcuno, chi la moglie o il marito, chi la figlia o il figlio, chi la sorella o il fratello. Come minimo, un amico o un’amica. Qui no. Dopo le scosse, ci siamo contati e siamo tutti. Come possiamo lamentarci? È dura, certo, ma in qualche modo si fa". Dietro al bancone è appesa la sciarpa con scritto "Forza Camerino", un dono di Ivano Falzetti, presidente della squadra di calcio, a tutte le attività. "La nostra città tornerà a vivere, ne sono certo". Oggi, giorno dell’anniversario del sisma, il ristorante resterà chiuso.