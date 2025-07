Il coraggio di Andrea Marinelli:: "La mia salute fuori dalla politica"

Ha scelto il coraggio Andrea Marinelli, consigliere comunale e candidato del Partito democratico alle prossime elezioni regionali nelle Marche, nel rispondere pubblicamente a un commento vile comparso sotto un articolo che annunciava la sua candidatura. L’allusione crudele alla sua malattia oncologica – un dettaglio collegato con la sua data di nascita e il segno zodiacale – lo ha spinto a rompere una riservatezza custodita per quattro anni. "Non per vergogna, ma per rispetto di chi soffre e lotta nell’ombra" scrive Marinelli nella sua lettera aperta in cui racconta di aver affrontato dal 2021 tre interventi chirurgici, terapie e una grave disabilità. Una battaglia dura, vissuta in silenzio, mentre continuava a lavorare e impegnarsi per la comunità. Il candidato Pd chiarisce che la sua candidatura non nasce per cercare compassione, ma per passione civica e senso di responsabilità: "Scrivo ora perché non posso tacere davanti alla cattiveria – afferma Marinelli. A chi mi critica politicamente dico: fatelo. Analizzate le mie idee, le mie proposte, la mia esperienza. Discutete la mia preparazione, il mio programma, le mie scelte. È legittimo ed è sano. Ma vi chiedo, con tutto il cuore: lasciate in pace la mia salute. Non trasformate la malattia in un’arma. Non ferite ancora, perché il dolore non appartiene solo a chi lo porta, ma a chi lo condivide, alla mia famiglia, a mia moglie che mi è accanto con un amore e una forza che nessuno può immaginare". Proprio la moglie che non vuole soprassedere sul grave episodio che l’ha sconvolta emotivamente, cercando di conoscere l’autore del vile commento.