Il coraggio di Anna contro la ’ndrangheta: "Libera" presenta il libro di Ziniti

L’associazione Libera organizza per venerdì alle 17 alla Mozzi Borgetti la presentazione del libro di Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica, dal titolo "Libera. Storia di Anna", che tratta una vicenda di coraggio e lotta alla ‘ndrangheta. Ziniti ha iniziato la sua carriera in Sicilia seguendo per trent’anni cronache di mafia,stragi e grandi processi, poi il tema dell’immigrazione. Adesso segue la cronaca nazionale e l’attività del ministero dell’interno. L’incontro sarà aperto dal saluto dell’associazione Delia e vedrà l’autrice dialogare con Giulia Pranzetti e Mauro Mancini, co-referenti del presidio di Macerata Ciro Colonna di Libera. "Un appuntamento imperdibile – dicono gli organizzatori – per chi crede nella forza delle storie come strumento di cambiamento e per chi vuole conoscere le strategie di contrasto alla criminalità organizzata".