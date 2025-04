Il coraggio di Leonardo: "Ho scoperto la leucemia. L’ho raccontato sui social"

"Da quando ho scoperto di avere la leucemia sento che sto cambiando in positivo come persona: ragiono con più calma, capisco meglio tante cose". Sono parole che lasciano il segno quelle pronunciate dal letto del Salesi di Ancona dal neo diciottenne maceratese Leonardo Matano al quale è stata diagnosticata una leucemia linfoplastica B. È stato lo stesso giovane, nipote dell’ex presidente della Maceratese Maurizio Mosca, a rendere noto di avere questa malattia. "Ho fatto un post sui miei canali Youtube, Instagram, Tik Tok e subito sono stato inondato da messaggi, sono stato anche contattato personalmente da numerose persone e molti mi hanno chiesto come mi fossi accorto che qualcosa non stava andando per il verso giusto", ha detto Leonardo.

E come l’ha capito? "Lunedì sera (14 aprile; ndr) ho sentito un dolore sotto al ginocchio, avevo un livido grande ma non capivo come potevo averlo considerando che da un mese per il mal di schiena non mi stavo allenando con la Cluentina. Non gli ho dato peso fino al giorno successivo quando ne ho scoperti altri dopo la doccia. Ho informato i genitori che mi hanno portato al Pronto soccorso". Da lì è stato un concatenarsi di eventi. "Al Pronto soccorso di Macerata – racconta Leonardo, che frequenta il quarto superiore all’istituto tecnico economico – mi hanno sottoposto alle analisi, avevo 15mila piastrine quando dovrebbero essere 120/150mila. Dal pomeriggio di mercoledì 16 sono al Salesi e il giorno dopo mi hanno detto che ho la leucemia, come avevano pensato a Macerata".

Una sentenza terribile, ma Leonardo non si è abbattuto. Anzi. "Ero già entrato nell’idea di accogliere una simile notizia, ma è stato inizialmente difficile comprendere cosa mi aspettava – spiega –. Mi hanno detto che dovrò restare ricoverato un mese, sottopormi alla chemio e poi fare dei day hopital. Dal giorno dopo del ricovero sto facendo quanto mi dicono i medici". In poco tempo Leonardo e la sua famiglia sono in una nuova realtà. "I miei non se l’aspettavano di avere sul letto di un ospedale un figlio di 18 anni, che fa sport e che è sempre stato bene. Sono notizie che comprensibilmente si accolgono molto male, ma si cerca poi di viverle con la normalità". Da alcuni giorni Leonardo è stato catapultato in una nuova realtà. "Non mi aspettavo – riflette – di vedere così tanti bambini con questa malattia, di toccare con mano tanta sofferenza". Ma quei messaggi di solidarietà rappresentano un forte sostegno. "Sento forte – conclude Leonardo – la vicinanza di tante persone, degli amici che mi stanno offrendo un significativo aiuto sul piano mentale".