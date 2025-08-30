Il coraggio di Roberto: "Corsa, bicicletta e nuoto per battere il Parkinson"

"Partecipo al primo triathlon dedicato al Parkinson non per la classifica, ma per stimolare me e altre persone che si trovano in una situazione impegnativa a non lasciarsi sopraffare dalla malattia. È importante contrastare i sintomi: non solo tremore, ma anche apatia e in alcuni casi depressione". È il messaggio del 54enne di Pollenza Roberto Ripani. Per testimoniare in prima persona quanto sia preziosa la pratica sportiva nella cura del Parkinson, il 12 settembre sarà tra gli oltre 80 partecipanti al Parkithlon (400 metri a nuoto, 10 chilometri in bici, 2,5 chilometri di camminata veloce) dedicato a persone con questa malattia, caregiver e medici. L’evento è organizzato da Fondazione Limpe sulla Costa dei Trabocchi, a Fossacesia Marina, in Abruzzo, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia e, al tempo stesso, raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica. Tutti possono contribuire sulla piattaforma retedeldono.it. Ripani ha iniziato a fare agonismo poco dopo la diagnosi, avuta ad appena 46 anni. Su consiglio del neurologo, infatti, ha affiancato alla terapia farmacologica una costante attività fisica, per ottenere il massimo beneficio sul controllo dei sintomi, in particolare nel suo caso il tremore e le discinesie (movimenti involontari).

"Il Parkinson è una malattia del movimento che si cura anche con il movimento", spiega. Così ha deciso di iscriversi al centro nuoto frequentato dai figli e, con il tempo, è diventato atleta tesserato del Paratriathlon, per darsi nuovi obiettivi e restare motivato. "Sono sempre stato appassionato di bici e facevo il classico giro della domenica – racconta –. Dopo la scoperta della malattia, ho deciso di puntare sull’agonismo per fissare gli obiettivi e stabilire una calendarizzazione. Insomma, per non avere la scusa di rimandare sempre a domani. Iscriversi alle gare significa avere determinate scadenze e l’obbligo di rispettare gli impegni dell’allenamento". Corsa tutte le mattine, almeno due allenamenti in vasca a settimana e due uscite in bici. "Con la pratica costante ho notato un miglioramento – aggiunge –, mi aiuta a limitare difficoltà e fastidi nel movimento". Ripani ha partecipato a Challenge Riccione, Swim for Parkinson 2022 a Gaeta, al Triathlon olimpico di Sabaudia, solo per citarne alcune. "Ogni gara è diversa, ed è bello anche per questo", afferma. A sostenerlo ogni volta ci sono la moglie Patrizia e i loro tre figli, di 22, 20 e 18 anni. La sua è una vita piena. Lavora nell’ufficio tecnico di un’azienda metalmeccanica che produce macchinari per l’enologia, C.M.A. a Corridonia, dove si occupa di progettazione. "Il Parkinson, pur essendo tra le malattie più studiate – precisa –, non ha una cura vera e propria. I farmaci servono a tamponare i sintomi. Non si conoscono ancora i motivi della sua insorgenza. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca".