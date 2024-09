"Il coraggio di vivere" di Gabriella Macellari vince il premio Seneca

Gabriella Germana Macellari è la vincitrice del Premio accademico internazionale di letteratura contemporanea L. Anneo Seneca con "Il coraggio di vivere", struggente storia sull’emigrazione in Argentina. Una storia documentatissima da parte di Macellari, che si è portata di persona nei luoghi dove si svolge il racconto. Il lavoro era stato presentato nell’aula consiliare di Civitanova qualche mese fa, poi la decisione di partecipare al concorso internazionale. I risultati le sono stati comunicati nei giorni scorsi: il premio dell’Eccellenza le sarà consegnato il 19 ottobre al castello di Sannicandro di Bari, in presenza di personalità del mondo della cultura, spettacolo e informazione. "Il coraggio di vivere" è il secondo libro di Macellari sul tema dell’emigrazione. Il racconto è la storia vera di una donna vissuta in un secolo ove era difficile costruire un futuro e acquisire certezze. Un periodo per noi finito in archivio, ma che per molti si ripete anche oggi. Macellari ha scritto anche altro, come "Dal Quotidiano al Divino, memorie di vita vissuta in Brasile", con padre Isaia Ribichini, tradotto anche in portoghese. E poi "Sempre... per la vita - storia d’amore tra Belle Epoque e la Grande guerra".