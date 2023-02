"Il coraggio di vivere": il nuovo romanzo di Gabriella Macellari

Un romanzo d’amore che ha radici nella memoria, quando il lavoro era un miraggio, per vivere bastavano un tozzo di pane e legnacci raccolti lungo il fiume contro i rigori dell’inverno. Protagonista è una donna migrata in Argentina, anni 1884-1892. Tempi cupi per un’Italia contadina che da poco aveva trovato l’unità e la preoccupazione di dare sicurezza alla famiglia e un futuro ai figli spingeva molti ad affrontare su navi traballanti e mari sconosciuti viaggi di 40-50 giorni. L’Argentina era l’eldorado, la meta preferita. "Il coraggio di vivere, storia d’amore di fine Ottocento" è il titolo del romanzo: 360 pagine tradotte anche in spagnolo. Distribuzione Amazon. A scriverlo è Gabriella Macellari (nella foto), non nuova a esperienze editoriali. Tra le sue opere, anche una "Grammatica per il commercio", collaborazioni per le "Memorie di vita vissuta in Brasile" e un altro romanzo d’amore improntato tra la Belle Epoque e la Grande Guerra.

Giuliano Forani