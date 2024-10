"Il coraggio di vivere", premiato il romanzo di Macellari Solazzi

La prof Gabriella Germana Macellari Solazzi di Civitanova ha ricevuto il Premio all’Eccellenza in Puglia, quale autrice del romanzo storico "Il coraggio di vivere" (Europa Edizioni), un’avvincente storia d’amore di fine Ottocento che documenta le pagine dell’emigrazione italiana e marchigiana in Argentina, vissuta all’insegna del riscatto sociale e umano, affrontando sacrifici oggi impensabili, ma ieri guidati da una meta: perseguire una vita migliore. La presentazione inserita nel volume è firmata dallo storico Pier Luigi Cavalieri, mentre la prefazione è di Andrea Rebichini. I protagonisti sono Luigia e Nicola Solazzi, che a fine ’800 lasciarono con il figlioletto Dante Porto Civitanova per Buenos Aires. Per scrivere il romanzo l’autrice si è recata anche in Argentina per documentarsi su questa storia e sul contesto dell’emigrazione. La cerimonia del "Premio Seneca" di letteratura, promosso dall’Università Aldo Moro di Bari, si é volta a Sannicandro.

Ennio Ercoli