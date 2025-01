Il coraggio sotto le bombe a teatro con Capotondi

Tra l’evocazione fiabesca e la ricostruzione storica, Cristiana Capotondi (nella foto) ricorda a teatro i drammatici momenti dei bombardamenti del ‘43. Domenica, alle 18, al Politeama di Tolentino va in scena "La vittoria è la balia dei vinti", scritto e diretto da Marco Bonini. "Una storia avvincente fatta di coraggio e umanità per ricordare che sotto le bombe non ci sono né vincitori né vinti – spiegano gli organizzatori –. Quattro generazioni unite dalla voce di una madre che racconta alla figlia l’esperienza della sua bisnonna quella tragica notte del 25 settembre del 1943. Una mamma di oggi, Cristiana Capotondi, mette a letto la sua bambina di 6 anni che le chiede, come storia della buonanotte, di raccontarle qualcosa di quando lei, la sua mamma, era bambina. Le viene in mente l’avventura della bisnonna Vittoria e di come il 25 settembre ‘43, giorno del bombardamento a Firenze, aveva aiutato due gemelli. Nonna Vittoria è nascosta nel rifugio improvvisato nelle cantine di Palazzo Pitti, dove risiede in quanto moglie del sovraintendente ai beni culturali di Firenze. Non si trova ad affrontare solo l’incubo della guerra, ma anche la vertigine di tabù sociale: allattare i due gemelli della sua balia che per lo shock aveva perso il latte. La guerra è uguale per tutti, sotto le bombe la signora può servire la serva, sotto le bombe la vittoria è la balia dei vinti".

Le musiche sono di Jonis Bascir, per Stefano Francioni Produzioni. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama oggi dalle 17 alle 20 e domenica da tre ore prima dello spettacoli. Oppure online su www.politeama.org/biglietti/. Capotondi è tra le più apprezzate attrici italiane. La sua carriera si divide tra teatro, cinema e televisione (Rebecca, la prima moglie, Ex, La mafia uccide solo d’estate, Succede anche nelle migliori famiglie e molti altri).