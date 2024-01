Il coro Pueri Cantores: "Che emozione a San Pietro"

Cinque giorni ricchi di emozioni a Roma per i circa quaranta maceratesi del coro Pueri Cantores Zamberletti e i loro accompagnatori. Partecipando alla 44ª edizione del Congresso internazionale, il coro ha avuto l’occasione di incontrarsi con un centinaio di realtà canore da tutto il mondo. Momenti salienti sono stati l’udienza con il Santo Padre il 30 dicembre e la partecipazione come coro guida nella Eucaristia di Capodanno a San Pietro, dove Caterina Froccani, 14 anni, ha intonato come solista il salmo, e il piccolo Federico Cardelli ha partecipato all’offertorio. "È stata un’emozione unica e indescrivibile – ha raccontato Caterina -. Solo quando ho iniziato a salire le scalette dell’ambone, poggiato lo spartito e guardato tutte quelle persone, ho capito l’occasione che la vita mi aveva offerto. Le luci quasi accecanti, le telecamere, lo sguardo del Papa, la gente: per un momento tutto ha iniziato a girare, ma appena le note hanno iniziato a fluttuare nell’aria, mi sono sentita leggera". "Presentare le offerte è stata un’esperienza bella, inaspettata – ha aggiunto Federico -. Me lo hanno detto poco prima dell’inizio della celebrazione e quando sono arrivato davanti al Papa ero emozionatissimo: quando mi ha chiesto come stavo, non sono riuscito neanche a rispondere". "L’udienza privata il 30 dicembre – ha ricordato il corista Tommaso Copparo, membro dei Pueri da 6 anni – non è stata la prima per me né per il coro, l’emozione però è sempre unica". Le coriste Petra Leonori, Sofia Cippitelli e Martina Paolucci hanno avuto un ruolo cruciale nell’organizzazione di questo congresso, che ha riunito 4mila voci dai cinque continenti. "Quattro momenti rimarranno custoditi nel nostro cuore – sono le parole del maestro Gian Luca Paolucci -: la cerimonia di apertura, per l’emozione nel vedere le bandiere delle nazioni in spirito di autentica fratellanza, come sottolineato dalla nostra ex corista Federica, a cui era stata affidata la conduzione della cerimonia; il concerto di gala, con le scuole di ogni parte del mondo; il doppio incontro con Papa Francesco, che ci ha commosso; e la voce di Caterina, che ha colmato con la sua voce la basilica di San Pietro". "Se cantiamo ancora è per collaborare alla realizzazione di quel meraviglioso mosaico avviato da don Fernando e don Piergiorgio e sostenuto da anni da Gian Luca" ha concluso Marco Paolucci, voce dei Pueri Cantores da più di 40 anni.