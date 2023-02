Il Coronavirus continua la ritirata, azzerati i pazienti in Rianimazione Quarantene e nuovi casi in calo

Continua, anche se più lentamente, il calo dei contagi da Covid nelle Marche, il cui numero nelle ultimi 15 giorni si è attestato poco sopra ai 500 casi a settimana. In quella che va dal 17 al 23 febbraio, l’ultima, sono stati registrati 535 nuovi casi positivi (6 in meno rispetto a sette giorni prima) su un totale di 2.423 tamponi processati, con un tasso di positività del 22%. L’incidenza dei nuovi casi per 100mila abitanti è al 35,57, anche questa in lieve diminuzione rispetto a 35,97 del 17 febbraio, un valore molto basso. Ma che ormai la pandemia è in continuo arretramento e, comunque, che il virus si presenti meno pericoloso, è testimoniato dal fatto che continuano a scendere i ricoveri, passati da 50 a 40, con un dato estremamente rilevante: dopo mesi, non c’è nessun paziente in terapia intensiva (due quelli in terapia semi-intensiva e 38 nei reparti non intensivi). Cinque i pazienti Covid in pronto soccorso. E, finalmente, si riduce anche la lista dei morti, sei quelli dell’ultima settimana, rispetto a una media di 1012 di quelle precedenti. E siccome questo è il numero che diminuisce per ultimo, vuol dire che se non siamo a fine pandemia, ci siamo però vicini.

Questo dicono i numeri diffusi ieri dal Servizio sanità della Regione, che forniscono un’altra prova a sostegno della tendenza in atto: il numero delle persone in quarantena è sceso da 807 a 605, 202 in meno, un calo di quasi 30 al giorno (in provincia di Macerata sono passate da 169 a 111, 58 in meno). I dati ultimi, riferiti al 23 febbraio, dicono che in questo giorno sono stati processati 333 tamponi. I casi positivi sono 80 (il 24,2%): 5 in provincia di Pesaro, 31 ad Ancona, 14 a Macerata, 9 a Fermo, 15 ad Ascoli e 6 residenti fuori regione. Un morto nel solo 23 febbraio.

f. v.