Il CorridoMnia si amplia: in pochi mesi ecco un brand internazionale

Disco verde, e questa volta in maniera definitiva, alla variante urbanistica che porterà all’ampliamento del "CorridoMnia Shopping Park". È stato questo uno dei punti di discussione approvati, con i voti della maggioranza, nell’ultimo consiglio comunale, che ha così dato la decisiva accelerata a un iter burocratico iniziato nel 2016 e che a breve sarà concretizzato con la costruzione di una nuova struttura in via Mattei, situata proprio di fronte al parco commerciale. Il primo step era comunque già avvenuto nell’assise civica dello scorso dicembre. "È una variante che attendavamo da tempo – ha spiegato il patron del CorridoMinia, Alfio Caccamo –. Ringrazio l’amministrazione Giampaoli che ha preso di petto la situazione e si è adoperata per completare la procedura urbanistica. Si tratta di una struttura di circa 1.500 metri quadrati che andrà a completare l’offerta del parco commerciale e l’avvio dei lavori per la realizzazione è programmato a settembre per poi vedere il tutto completato tra la fine di questo anno e l’inizio del prossimo – ha annunciato –. Ormai ogni cosa è definita, per quanto riguarda invece il soggetto che andrà occupare quello spazio, al momento posso dire che parliamo di un brand europeo di fama internazionale, uno tra i primi aggiungo. Ad ogni modo sarà in linea con gli altri 25 brand che ad oggi sono presenti nel parco commerciale, i quali non sono di minor valore". Una zona quindi che continua in un percorso di crescita dinamico, considerando che nelle pertinenze a breve prenderà forma il raddoppio del ponte sul fiume Chienti e la realizzazione della terza corsia in viale Pausola. "Il nostro parco, senza dimenticare l’area verde, si pone come punto di riferimento – ha ribadito Caccamo –. Quando l’ho costruito avevo già preannunciato il fatto che non si trattava solo di un parco per vendere ma da vivere. Questa struttura oltre ad arricchire l’offerta commerciale vuole dare un impulso al territorio".

Diego Pierluigi