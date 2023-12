Il "Corridoni" premiato per la preparazione degli studenti in inglese

È un traguardo prestigioso quello raggiunto dall’Ipsia "F. Corridoni" di Corridonia, che è stato ufficialmente riconosciuto centro di preparazione per le certificazioni d’inglese "Cambridge English Qualification", insieme con le sedi coordinate di Macerata e Civitanova. L’istituto infatti organizza da diversi anni corsi di preparazione per la certificazione Pet (livello B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue) e questo ha consentito a numerosi studenti l’esonero dall’esame d’inglese in molte facoltà universitarie e l’accesso al mondo professionale con un valore aggiunto nel curriculum vitae.

La valutazione positiva pervenuta da parte del Cambridge University Press & Assessment è dovuta al lavoro di preparazione delle studentesse e degli studenti alle certificazioni Cambridge English durante il passato anno scolastico, inoltre, il "Corridoni" promuove da oltre venti anni progetti linguistici nell’ambito dell’Erasmus, stage linguistici nelle città di Dublino, Londra, Edimburgo, e più recentemente, scambi di classe come quello che si sta organizzando per il corrente anno con un istituto superiore di Alicante, in Spagna. Oltre a questo riconoscimento, la scuola sta allestendo per domenica le giornate di open day in cui le tre sedi di Corridonia, Civitanova e Macerata, saranno aperte dalle 16 alle 19.30 per i futuri studenti.

Diego Pierluigi