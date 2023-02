Il corsivo, nuova tendenza dei social

Ci piace usare emoji o Gif, ma ultimamente ci divertiamo a usare una nuova lingua: il corsivoe. Non è chiaro chi sia stato il primo inventore del corsivo, c’è una disputa tra tre creator: Elisa Esposito, Ace e la Signorina Cherbal. Comunque questo modo di esprimersi nasce nel 2022, forse come presa in giro della cadenza milanese e diventa virale grazie alla prof. Elisa Esposito che su TikToc tiene lezioni di pronuncia. Così, questa parlata ha inizio sui social e l’hastag #corsivo ha superato in pochissimo tempo i 24 milioni di visualizzazioni.

Per parlare in corsivoe bisogna pronunciare le vocali chiuse e allungare l’intonazione della parola, soprattutto nella parte finale. In questo modo cambia la tonalità delle sillabe e la voce finisce con l’avere un’intensità più acuta e insolita, simile ad una cantilena. Abbiamo provato in classe con la professoressa di Lettere che prima era perplessa, ma poi si è divertita con noi a pronunciare alcune parole. Quante risate!

E abbiamo riflettuto sul fatto che se il corsivoe è arrivato, anche se per gioco e per una sola lezione, sui banchi di scuola, allora un po’ di rilevanza ce l’ha… Il corsivoe non è una vera e propria lingua, ma rappresenta un modo di essere in cui alcuni dei giovani della Generazione Zeta si immedesimano; si parla in questo modo goliardico tra amici per scherzare e divertirsi. Pian piano stanno nascendo altri modi di parlare come ad esempio il "farfallino", che consiste nell’inserire la F dopo ogni lettera, o il grassetto, lo stampatello...

L’influenza dei social ha fatto sì che un video nato per giocare sulla pronuncia milanese sia diventato così tanto famoso da creare in pochissimo tempo una realtà diffusa e conosciuta da tutti…ma con i social non c’è da sorprendersi e poi, si sa, la lingua è in continuo divenire!

Gessica Bardhi, Sofia Ansovini, Natalia Cesolari, Emma Fiorgentili, Tea Pasqualini, Bleona Seferi classe 1ªD