Il corso di scrittura per bambini di Lucia Nardi

Domani alle 18, alla biblioteca comunale di Pollenza in via Roma, parte il corso di scrittura "Scrivo storie giocando", per bambini dagli 8 ai 14 anni. Saranno sei in totale gli incontri, dalle 18 alle 19.30. L’insegnante è Lucia Nardi (foto). L’iniziativa è promossa dal Comune in sinergia con LuNa Eventi. La prenotazione è obbligatoria su whatsapp al 320.8231167. Domani verranno date tutte le informazioni e, per chi lo vorrà, ci sarà già la possibilità di prenotarsi per il percorso, che inizierà effettivamente a partire dal giovedì successivo.