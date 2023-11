Il corteo in centro. Gli studenti sfilano per la Palestina, occupata Filosofia

Il grido "Palestina libera" ha accompagnato il corteo spiegato ieri nel centro di Macerata, che si è concluso con l’occupazione della facoltà di Filosofia. Organizzata dal Collettivo Depangher, la manifestazione, che ha raccolto circa 250 persone, è partita da piazza Vittorio Veneto e ha percorso le vie centrali della città. In via Garibaldi i manifestanti hanno deviato all’interno della facoltà di Filosofia, annunciando di volerla occupare per la notte.

In piazza si sono riversati studenti, attivisti dei centri sociali, giovani "arabi e italiani" che, alternandosi al megafono, hanno mandato un messaggio chiaro: "Unimc sospenda ogni tipo di collaborazione con l’università israeliana Ono academic college". Un gran numero di telefonini ha fatto rimbalzare, tramite video e dirette, la manifestazione sui social. Cartelli con scritto "Stop accordi tra Unimc e Israele" o "Il silenzio è complice" erano numerosissimi. Uno, scritto in arabo, recitava: "Non credere che Allah sia disattento a quello che fanno gli iniqui". La manifestazione ha comunque evitato slogan o gesti eccessivamente sopra le righe. Il corteo, da programma, avrebbe dovuto sciogliersi in piazza dell’Annessione: deviando all’interno della facoltà di Filosofia lungo corso Garibaldi, il Collettivo ha annunciato di volerla occupare per la notte, invitando quanti più manifestanti possibile a fare lo stesso e alzando una bandiera palestinese al centro del cortile. "Rispondiamo all’appello dei giovani palestinesi – grida un organizzatore al megafono alla partenza del corteo –, non siamo qui per ribadire la criminalità dello Stato di Israele, che da 75 anni colonizza la Palestina. Siamo qui per dare massimo supporto a chi sta resistendo in Medio Oriente. Vogliamo una presa di posizione netta dall’università di Macerata, che porta avanti una campagna di propaganda sionista". Tra i manifestanti un altro cartello recita: "Sionismo = apartheid".

"Le università israeliane sono complici della pulizia etnica dei palestinesi. La nostra risposta è il boicottaggio. La nostra università ha immediatamente reciso i rapporti con l’università russa al momento dell’invasione dell’Ucraina. Perché altrettanto non viene fatto con Israele? La Storia ricorderà le posizioni di ciascuno nei confronti di queste ingiustizie subite dal popolo palestinese. Fermate subito la collaborazione", fa una giovane donna prendendo la parola. Dalle casse esce musica mediorientale, e il corteo attraversa via XX Settembre e via Gramsci, piazza Battisti, corso Matteotti. Al corteo partecipano anche molti bambini. "Salvate i bambini di Gaza", dice uno di loro. Più di uno prende la parola. "Macerata si aggiunge alle occupazioni delle università italiane. Stanotte restiamo qui con le bandiere palestinesi", grida un ragazzo del Collettivo organizzatore una volta che il corteo è entrato in facoltà, con striscioni esposti alle finestre e l’intenzione di fare pressione su Unimc perché "non sia complice del massacro che Israele sta portando avanti in Palestina".