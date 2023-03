Il cortocircuito del lavoro Imprese in cerca di laureati, ma una su due non li trova

di Chiara Gabrielli

Le imprese marchigiane a caccia di laureati ma non sempre li trovano: dagli economisti agli ingegneri, dal personale medico-sanitario agli informatici e ai formatori, solo per il mese di febbraio, su 9.700 offerte totali, erano disponibili 1.020 posti di lavoro per laureati ma il 48,3 per cento di questi, secondo le elaborazioni del Centro studi Cna, diretto da Giovanni Dini, su dati Excelsior Unioncamere, è difficile da reperire. Parliamo della metà del personale laureato richiesto. Nel 2022 la ricerca di laureati da parte delle aziende marchigiane è stata di 13.780 unità ma solo la metà ha trovato lavoro. E i motivi sono diversi. I dipendenti più difficili da reperire sono i laureati in indirizzo sanitario e paramedico: due su tre mancano all’appello. Introvabile anche il 60 per cento dei laureati in ingegneria elettronica e in scienze matematiche, fisiche e informatiche. Vediamo le ragioni: nel 33 per cento dei casi mancano i candidati con la laurea richiesta dall’azienda mentre nel 12,3 per cento dei casi i candidati ci sono ma la preparazione è inadeguata.

"Vanno incentivati i percorsi di studi di cui c’è carenza", l’appello di Paolo Silenzi, direttore Cna Marche, e dl segretario Moreno Bordoni. Per quanto riguarda il Maceratese, sono 230 le entrate di livello universitario (pari all’11,5 per cento del totale) sulle 2.030 entrate complessive che sono state previste per il mese di febbraio 2023: delle entrate in programma nella nostra provincia, quasi uno su due non si trova. Il 46,2 per cento è infatti di difficile reperimento, di cui per il 28,6 per cento per mancanza di candidati e il 13,2 per cento per preparazione inadeguata dei candidati. Sempre nel Maceratese, nel 60,3 per cento dei casi viene richiesta esperienza nella professione e nel 28,6 per cento si richiede invece esperienza nel settore. Nelle Marche, "l’asticella posta dalle imprese per assumere laureati è alta – fanno notare dalla Cna –. Infatti non solo chiedono determinati titoli di studio ma nel 57,8 per cento si chiede ai neoassunti una esperienza nella professione e nel 27 per cento ci si limita a chiedere una esperienza nel settore". Solo al 15,2 per cento dei laureati non si chiede esperienza. Nel 2022 la situazione non era diversa: su una richiesta di 13.780 lavoratori con titolo di studio universitario, solo il 51,7 rispondeva alle esigenze delle imprese ed è poi stato assunto. C’è, però, un dato positivo che spicca: i laureati marchigiani non restano disoccupati a lungo. Entro tre anni dalla laurea il 68,9 per cento trova un’occupazione, ma non sempre è coerente col titolo conseguito. "Anche tra laureati – spiegano il presidente della Cna Marche, Paolo Silenzi, e il segretario Moreno Bordoni – il mancato incontro tra domanda e offerta rappresenta una strozzatura del mercato del lavoro marchigiano. Servono strumenti per aiutare gli studenti a orientarsi meglio al percorso di studi più adeguato alle proprie attitudini ma anche alle esigenze delle imprese". I titoli di studio più richiesti dalle imprese a livello regionale sono quelli di indirizzo economico, sanitario e in formazione e insegnamento: al primo posto quelli di indirizzo economico (26,9 per cento) seguite da quelle sanitarie e paramediche (13,4 per cento) e da quelle in insegnamento e formazione (10,7 per cento).