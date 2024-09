Il cortocircuito del lavoro: "Le pensioni superano gli stipendi, bisogna invertire la tendenza"

Nella provincia di Macerata il numero delle pensioni supera quello delle buste paga per operai e impiegati che lavorano nelle fabbriche e negli uffici. A fronte di 136mila pensioni erogate dall’Inps si contano 128mila occupati, con un saldo negativo di ottomila unità, il dato peggiore delle Marche. In provincia di Ascoli il saldo è negativo per seimila unità, in quella di Ancona e di Fermo per tremila; solo quella di Pesaro-Urbino presenta un saldo positivo di cinquemila unità.

È questo il quadro che emerge dall’analisi realizzata dall’Ufficio studi della Cgia (Confederazione generale italiana dell’artigianato) che ha elaborato i dati dell’Inps e dell’Istat (riferiti al 2022), una situazione che mette a rischio la sostenibilità economica del nostro sistema sanitario e previdenziale. Delle 107 province d’Italia monitorate solo 47 presentano un saldo positivo. Afferma il segretario della Cgia, Renato Mason: "Con tanti pensionati e pochi operai e impiegati, la spesa pubblica non potrà che aumentare, mentre le entrate fiscali sono destinate a scendere. Questo trend, nel giro di pochi anni, minerà l’equilibrio dei nostri conti pubblici. Per invertire la tendenza dobbiamo aumentare la platea degli occupati, facendo emergere i lavoratori in nero e aumentando i tassi di occupazione di giovani e donne che in Italia continuano a rimanere i più bassi d’Europa". "Purtroppo – sottolinea Romina Maccari, segretaria dello Spi Cgil di Macerata – la nostra provincia sconta due problemi gravissimi che, combinati insieme, producono una situazione preoccupante. Da una parte abbiamo sempre più persone anziane, con un indice di invecchiamento molto elevato; dall’altra negli anni c’è stato un depotenziamento delle strutture produttive, accompagnato da bassi salari. È evidente che se il numero dei pensionati supera quello dei lavoratori attivi, viene meno il patto generazionale, con gravi conseguenze, tutte da valutare. È su questi problemi che la politica dovrebbe concentrarsi". Dall’analisi Cgia del saldo tra il numero di occupati e le pensioni erogate la provincia più "squilibrata" d’Italia è Lecce: la differenza è pari a -97mila. Seguono Napoli con -92mila, Messina con -87mila. La realtà più virtuosa d’Italia è la Città metropolitana di Milano (differenza tra il numero delle pensioni e gli occupati pari a +342mila). Seguono Roma (+326mila), Brescia (+107mila), Bergamo (+90mila), Bolzano (+87mila), Verona (+86mila) e Firenze (+77 mila). Nei prossimi anni la situazione è prevista in netto peggioramento in tutto il Paese, anche nelle zone più avanzate economicamente: già oggi ci sono 11 province settentrionali che al pari della quasi totalità di quelle meridionali registrano un numero di pensioni erogate superiore alle buste paga corrisposte dagli imprenditori ai propri collaboratori.