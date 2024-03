Il cortocircuito sui terremotati. Le rassicurazioni di Castelli: "Non sfratteremo gli allevatori"

Nessuno sfratto per gli agricoltori e gli allevatori del cratere. A rassicurare gli animi dopo l’allarme lanciato da Coldiretti, il commissario straordinario Guido Castelli. "Normalmente questo sarebbe un aspetto di competenza della Protezione civile – spiega il commissario –, ma appena intercettato il problema ho lavorato con la Regione per individuare una soluzione. Sono venuto a conoscenza dal soggetto attuatore sisma della Regione che la Protezione civile nazionale prediligeva non ribandire la gara che nel 2017 era stata fatta per il noleggio dei Mapre, i moduli abitativi provvisori per gli allevatori terremotati. Sia io che il presidente Francesco Acquaroli lo abbiamo saputo a gennaio, quando il contratto era scaduto e non prevedeva forme di proroghe. Ma siamo entrambi convintissimi del fatto che sia giusto che gli allevatori e gli agricoltori che lo desiderano abbiano la possibilità di rimanere vicino alle loro aziende, e così abbiamo fatto un aggiornamento del contratto sotto soglia con un affidamento diretto. E questo contratto – sottolinea – è stato prorogato quindi fino a giugno". Ieri la Regione, attraverso una nota, aveva assicurato che l’ente, insieme al commissario straordinario, stava lavorando per individuare una soluzione più a lungo termine. E Castelli conferma questa linea: "E nostra ferma volontà dare continuità ulteriore al noleggio dopo aver fatto un censimento di chi vuole effettivamente rimanere nei Mapre. Perché ovviamente dal 2017 a oggi la situazione è cambiata, alcuni hanno ricostruito la loro casa e non utilizzano più queste strutture, il numero dei fruitori è diminuito. Stiamo ragionando su due possibilità: o si fa una nuova gara per il numero di Mapre aggiornato, che dovrebbe essere circa 70 in tutta la Regione, oppure si riconosce il Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, agli imprenditori agricoli, con il quale potranno pagare l’affitto dei Mapre". È possibile quindi che, proprio in merito al Cas, vi sia stato un fraintendimento fra le parti: il contributo, secondo Castelli, servirebbe al noleggio dei moduli abitativi e non per sfrattare gli allevatori e agricoltori e costringerli a trovare una nuova sistemazione lontana dalla loro azienda. L’allarme era partito da Coldiretti, dopo che la Regione aveva scritto a tutti gli imprenditori agricoli comunicando la scadenza del 7 giugno e paventando la soluzione del Cas. Ipotizzare che gli abitanti dei Mapre avrebbero dovuto trovare una nuova abitazione significava costringerli ad allontanarsi dai territori distrutti dal sisma di almeno 20 chilometri, "mettendo così a rischio la tenuta di un territorio già spopolato e alla ricerca di un ritorno alla normalità".

Ieri, a margine di un incontro organizzato da Coldiretti, l’associazione ha definito come una scelta di "buonsenso" le rassicurazioni di Regione e struttura commissariale, che "arrivano a colmare una comunicazione lapidaria degli uffici che aveva messo molta apprensione agli allevatori. Come chiedevamo, sarà valutato caso per caso e l’obiettivo è quello di mantenere le strutture".