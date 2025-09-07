Il cortometraggio sulle Marche alla mostra del cinema di Venezia

Applausi per il nuovo short film "Marche, the place to be" all’82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. "Marche, the place to be" è il sequel del primo cortometraggio "Infinite storie, infiniti luoghi" che mostrava per la prima volta il territorio marchigiano attraverso una storia d’amore. Nel nuovo corto, presentato in anteprima a Venezia con la Fondazione Marche Cultura-Marche Film Commission in prima fila, il territorio diventa la cornice della produzione cinematografica e si sviluppa attraverso oltre dieci location nelle cinque province marchigiane: dalle Marmitte dei Giganti a Palazzo Buonaccorsi a Macerata, dal Monte Vettore fino alla spiaggia delle Due Sorelle. Le Marche, quindi, presentate non solo come terra di cinema dove lavorare ma anche come il luogo dove vivere.

L’evento, all’Hotel Excelsior, ha visto gli interventi del presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini e del fondatore e ceo del Gruppo Rainbow Iginio Straffi. Agostini ha messo in rilievo come oggi la Marche Film Commission si presenta nel panorama cinematografico italiano: con un attivo di ben 66 produzioni girate nelle Marche in soli due anni e mezzo tra film, serie TV e documentari e un indotto economico di ricaduta sul territorio valutato in 50 milioni di euro, secondo le stime di Cassa Depositi e Prestiti.

Da segnalare nell’intensa maratona veneziana, il successo della presentazione fuori concorso del film "Il Maestro", diretto da Andrea Di Stefano e girato in parte nelle Marche. Protagonista del film è Pierfrancesco Favino che durante la lavorazione del lungometraggio ha conosciuto ed apprezzato molto la bellezza della regione. Nell’ambito del Filming Italy Venice Award, Agostini ha inoltre consegnato il premio all’attore Marco Giallini, omaggiandone il talento e il contributo alla scena cinematografica.