Il cortometraggio "Vista Hotel" domani sera al Politeama

Domani alle 21.15, al Politeama di Tolentino presentazione del cortometraggio "Vista Hotel", realizzato per Interno Marche Design Experience Hotel, da Yuk! Film in collaborazione con Design Terrae per la regia di Damiano Giacomelli. Un corto per raccontare la storia di Villa Gabrielli – ora Interno Marche – e del suo legame con la città. "Da Nazareno Gabrielli a Franco Moschini, Villa Gabrielli è stata testimone silenziosa delle storie di tanti cittadini che qui hanno lavorato e passato un pezzo delle loro vite, un legame sincero e duraturo come quello di Franco Moschini per il suo territorio, i cui frutti sono oggi visibili con il Politeama, con la Fondazione Design Terrae e con Interno Marche Design Experience Hotel – spiegano i promotori –. Vista Hotel racconta questa storia, in cui, pensiamo, molti riconosceranno una nonna, un padre o un amico". Il cortometraggio è stato scritto e diretto dal regista tolentinate Giacomelli. Questi gli attori: Andrea Caimmi, Francesca Anna Bellucci, Chiara Giulianelli, Tullia Leoni, Mario Pallotta, Federico Fazioli, Beatrice Vita, Sara Mercorelli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.