Il Cosmari in cerca di un impiegato

Il Cosmari ha pubblicato una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un "impiegato ufficio gare, appalti, acquisti" con contratto a tempo determinato. Per essere ammessi i candidati, tra i vari requisiti, dovranno avere laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Scienze economiche, Scienze dell’Economia e della gestione aziendale o Ingegneria civile ambientale (L-7); diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica di secondo livello nuovo ordinamento. E un’esperienza significativa e specifica maturata in anni recenti. La domanda dovrà essere redatta seguendo lo schema del fac-simile sul sito www.cosmariambiente.it e dovrà pervenire entro le 12 del 28 aprile tramite raccomandata o a mezzo pec o consegnata a mano al centralino in località Piane di Chienti, a Tolentino. L’avviso di selezione completo si può visionare o scaricare sul sito del Cosmari.