Il Cosmari in cerca di "spazzini". Boom di domande di assunzione, anche dei laureati tra i candidati

Numeri che certificano una certa "fame di lavoro" e che nello stesso tempo abbattono pregiudizi e luoghi comuni. Sono quelli inerenti alla selezione pubblica, per titoli ed esami, bandita da Cosmari srl, per la formazione di un graduatoria a cui attingere – in base alle necessità – per assumere addetti allo spazzamento, raccolta, tutela decoro urbano, con qualifica di autista (livello 2B). E, si badi bene, stiamo parlando di un possibile contratto a tempo determinato di sei mesi, eventualmente prorogabili, non del tanto agognato posto fisso. Dalla pubblicazione dell’avviso, il 24 aprile, alla data di scadenza, 25 maggio, le domande di partecipazione inviate alla società che gestisce il ciclo dei rifiuti urbani in provincia sono state 219, una cifra non trascurabile e che certifica una forte richiesta di occupazione: per accedere alla selezione è sufficiente il diploma di scuola media inferiore, ma tra i candidati sono diversi quelli che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore e, in qualche caso, anche del diploma di laurea.

La forte partecipazione, poi, cancella, forse anche in nome della necessità, ma soprattutto in nome della dignità e del rispetto che si devono ad ogni lavoro, il vecchio diffuso pregiudizio secondo il quale essere occupati nel settore dei rifiuti per tanto tempo ha significato essere considerati di "rango inferiore". Non solo. Poco più del 22% dei candidati, una cinquantina, sono donne, a dimostrazione del fatto che certi lavori non sono solo per uomini, come per tanto tempo si è pensato e come magari qualcuno continua a pensare. Dato il gran numero di candidati, Cosmari Srl ha calendarizzato le prove, dividendoli in tre gruppi. Si comincia venerdì 4 luglio, nella zona industriale Le Grazie – via Giovanni Falcone snc – a Tolentino con le prove pratiche per i candidati dal numero 1 al numero 73; si continua lunedì 7 luglio dal numero 74 al numero 146, per finire mercoledì 9 luglio, dal numero 147 al numero 219. Per l’ammissione a ogni singola giornata di prove pratiche farà fede l’appello iniziale, che inizierà tassativamente alle 9, pena l’esclusione. I candidati dovranno presentarsi, obbligatoriamente con un documento di identità (carta d’identità o patente). Per quanto riguarda le misure di sicurezza si consiglia l’utilizzo di idonea scarpa antinfortunistica o, in assenza, di scarpe con suola antiscivolo. Successivamente il 22 e il 23 luglio (il 24 se sarà necessario), sempre a partire dalle 9, nella sede di Cosmari Srl, si terranno le prove orali per gli ammessi, sulla base delle valutazioni effettuate da una apposita commissione giudicatrice nominata dal consiglio di amministrazione.