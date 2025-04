Il costo delle case schizza alle stelle. Qui le cifre più alte della regione

Costo delle case, a Civitanova il più alto di tutte le Marche. Secondo la banca dati dell’Agenzia delle entrate, che registra le quotazioni immobiliari, per acquistare un appartamento nuovo in zona centro (allo stato conservativo ottimo) oggi ci vogliono non meno di 5mila euro al metro quadrato; nella zona centro-sud il prezzo si assesta sui 4.500 euro e stesse cifre anche per Villa Eugenia, Villa Pini. A Fontespina/IV Marine il costo è di 4mila euro al metro quadrato. Sono i prezzi massimi, ma per gli attici dei nuovi palazzi in costruzione con vista sul lungomare sud le richieste arrivano anche a 8mila euro euro al metro quadrato.

Queste sono le quotazioni massime delle abitazioni nuove. Per le case classificate come "tipo economico", il valore oscilla tra i 2mila e i 2.500 euro al metro quadrato.

Sono prezzi record, che non hanno eguali in tutta la regione. Per le nuove abitazioni ad Ancona infatti l’osservatorio dell’Agenzia delle entrate registra – tra i prezzi massimi – 1.900 euro al metro quadrato, a Macerata 2.700, a Pesaro 2.750 euro, a San Benedetto 3.400 euro.

Civitanova subisce l’effetto del Piano casa, con il premio di cubatura che ha permesso la costruzione di palazzi al posto di villette, una vera e propria primavera edilizia che ha fatto esplodere il settore immobiliare. E mentre in tanti cominciano a parlare di rischio bolla, continua l’apertura di cantieri che stanno cambiando i connotati urbanistici dei quartieri, soprattutto di quelli al centro-sud. Si va dai 5mila euro al metro quadrato per una cosa in corso Umberto I, in via Duca degli Abruzzi e in corso Dalmazia ai 4.500 per il quartiere Italia, viale Vittorio Veneto, corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, via Mazzini e dintorni. Per una casa nuova tocca sborsare 2.200 euro al metro quadrato a Santa Maria Apparente/zona Sabatucci, 2mila euro a Civitanova Alta, ce ne vogliono 3.500 per San Marone e per le aree ex Cecchetti e Ceccotti, 4.300 euro al metro quadrato sul lungomare nord e in viale Matteotti. Sono le quotazioni massime e quelle minime vanno decurtate di mille/1500 euro.

Il boom immobiliare in città si è imposto negli ultimi due anni. Fino al Duemila i prezzi massimi in centro non superavano i 1.900 euro al metro quadrato, poi il balzo nel 2023 con i costi schizzati a 4mila euro al metro quadro, oggi saliti ancora a 5mila euro. Una corsa al rialzo che espone Civitanova al fenomeno della cosiddetta degentrificazione, già in atto nelle grandi città, con la trasformazione di aree di interi quartieri da popolari a residenziali attraverso l’acquisto degli immobili da parte di fasce di reddito più alte, un trend che provoca cambiamenti socio-culturali di ampie aree urbane.