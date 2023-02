Il country house Poggio Imperiale inserito tra le "Eccellenze italiane"

Il country house Poggio Imperiale è stato inserito tra le "Eccellenze italiane" per la categoria ricettività-turismo e agriturismi. Una bella soddisfazione per la famiglia di Giuseppe Dari, imprenditore calzaturiero di Monte San Giusto, che ha creduto in questo investimento: ha inaugurato la struttura nel 2019 e quest’anno raccoglie i primi frutti, non solo in termini di presenze ma anche come indice di gradimento. La conferma di buona accoglienza è nei numerosi giudizi espressi dagli utenti che hanno scelto la struttura per la loro vacanza. L’impianto è immerso in mezzo al verde delle colline della campagna civitanovese, a poca distanza dalla villa dove nel 1797 soggiornò Napoleone Bonaparte (da qui la scelta del nome Poggio Imperiale). Esso offre cinque appartamenti tutti ottimamente attrezzati, una piscina fruibile anche nella stagione invernale, un bosco ove si snoda un percorso illuminato per le passeggiate notturne, un maneggio con cavalli messi a disposizione, un ampio parco ove i bambini possono scorrazzare in sicurezza, e dove si possono organizzare, su richiesta, feste e ricevimenti. Inoltre è dotato anche di vasche idromassaggio, sauna, bagno turco e doccia emozionale. Un luogo incantevole, ideale per ritrovare in mezzo al verde un po’ di tranquillità dopo un anno di lavoro o una serata di festa tra amici. Un impianto, c’è da dire, che richiama forte l’attenzione di molti stranieri del nord Europa, che amano gli ambienti marchigiani, come dimostra anche il loro massiccio insediamento stanziale nell’entroterra del Maceratese e del Fermano. Il country house Poggio Imperiale recupera e nobilita, come peraltro altre strutture di accoglienza presenti nel territorio, molta parte di campagna destinata al sottoutilizzo e talora all’abbandono, e costituisce una forte spinta per il potenziamento dell’accoglienza turistica, in una città che da sempre lamenta la carenza di strutture ricettive. Il riconoscimento del portale online "Eccellenze italiane" ripaga le aspettative della famiglia Dari, nome noto nel calzaturiero, che ha deciso di investire in un settore per essa nuovo, in segno di fiducia nel futuro di uno sviluppo turistico che rientra nelle corde di Civitanova.

Giuliano Forani