Il Covid e i paesaggi immaginati

Da ieri e fino al 19 aprile, Gian Domenico Negroni, poliedrico artista che vive a Pioraco, espone al M.A.D. arte & design di Mantova le opere maturate nel corso della pandemia. Abbandonato l’astrattismo, infatti, ha iniziato a dipingere una serie di paesaggi, su carta Fabriano per acquerello, paesaggi che immagina o che ricorda, luoghi che ha frequentato o che addirittura potrebbero non esistere: un nuovo modo di esprimere il desiderio di evasione di quel momento. Insomma, un nuovo ciclo che va a arricchire una ormai lunga carriera. Negroni nel 1983 si è diplomato al liceo Artistico di Pescara, nella sezione di scenografia, poi ha frequentato l’Accademia di belle arti di Macerata e ha conseguito la laurea in Storia dell’arte nell’anno accademico 1989-90, discutendo la tesi "Le nuove forme artistiche nell’epoca delle tecnologie avanzate e del consumismo". Poi ha aperto uno studio fotografico, chiuso tra il 2003 e il 2004, per organizzare eventi, nei quali espone una ventina di opere, elaborazioni digitali che presentavano un’affinità stilistica con l’Espressionismo astratto. Le opere, create con l’ausilio di Photoshop, erano composte sovrapponendo file di fotografie volutamente sfocate o mosse. Questo breve arco di tempo, che Negroni definisce di transizione, è stato però importante per l’artista, in quanto la ricerca digitale e l’immaginazione, lo hanno presto portato all’espressione pittorica, abbandonando definitivamente anche la fotografia digitale. La sua prima opera pittorica (2004), realizzata raccogliendo scarti dal suo posto di lavoro, si intitola "Senza uscita". Nel 2010 realizza nuove opere pittoriche gestuali. Successivamente si riavvicina all’informale materico, dove anche comuni lattine di alluminio, schede madri di computer e materiali di scarto industriale, entrano a far parte di quel cosmo che l’artista, immortala sulle sue tele. Dopo un decennio di pittura astratta, l’avvento del Covid-19 è stato come il sisma che sgretola e fa implodere su se stesso un grattacielo.