Il Covid prova ad avanzare. Positivo un tampone su due

Naturalmente non c‘è nessun allarme, visto che non siamo in presenza della "aggressività" elle origini. Ma forse, specialmente per quanto riguarda i cosiddetti soggetti fragili (anziani, persone affette da patologie croniche), vale la pena tenere alta l’attenzione. Non solo il Covid-19 è sempre con noi, ma ogni tanto rialza la testa.

L’ultima rilevazione settimanale, dal 15 al 21 novembre, infatti, ci dice che risulta positivo un tampone su due: su 1987 processati, sono stati 976, il 49,1%, quelli in cui è stata rilevata la presenza del virus (nella settimana precedente eravamo al 42,3%). Non a caso, l’incidenza (numero dei casi per 100mila abitanti) è passata da 36,64 a 46,88. Nello stesso tempo si registra un ricovero in meno (da 138 a 137), ma aumentano quelli in terapia intensiva (da uno a quattro), mentre scendono quelli nei reparti non intensivi (da 137 a 133). Dei 976 casi positivi dell’ultima settimana, 423 sono stati registrati in provincia di Ancona, 165 in provincia di Macerata, 164 in provincia di Pesaro – Urbino, 117 in provincia di Ascoli Piceno, 79 in provincia di Fermo e 28 i casi fuori regione. A novembre, comunque, fino al 21, i nuovi contagi nelle Marche sono 2.216 , e a fine mese potrebbero superare quelli dell’intero mese di ottobre (2.784), secondo un trend in crescita già iniziato a fine agosto.

Gli effetti dei contagi attuali si risolvono però, per lo più, in un pesante raffreddore, talvolta con un po’ di febbre, e questo tiene lontani i cittadini dal fare una nuova vaccinazione. Le autorità sanitarie, però, insistono: per i soggetti fragili, oltre che per gli ultasessantenni, è opportuno ricevere una nuova dose che, tra l’altro, può essere somministrata insieme al vaccino antinfluenzale.

Franco Veroli