Il crac della Italappalti. Accordo in tribunale, 400mila euro al Comune

Comune di Macerata e curatela del fallimento Italappalti raggiungono un accordo, sul pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei tributi dovuti all’ente per la costruzione incompiuta in piazza Pizzarello. Si tratta di 399.945 euro, che ora sono stati compresi nel passivo fallimentare in attesa di recupero futuro, e per ora purtroppo decisamente incerto. La vicenda rientra nella complessa storia del gruppo Socab di Porto San Giorgio, e in particolare della Italappalti, azienda del gruppo che avrebbe dovuto realizzare appartamenti e supermercato in piazza Pizzarello, e che poi è fallita nel 2021, sommersa dai debiti.

Tra i creditori di Italappalti c’è anche il Comune, che dopo il crac non ha potuto fare altro che inserirsi nello stato passivo. La richiesta da parte dell’ente era di due milioni di euro. Ma alla fine la curatela, il commercialista Luca Capozucca nominato dal tribunale di Fermo, aveva ammesso solo 800mila euro. In particolare per la somma di 399.945 euro di oneri di urbanizzazione e tributi, richiesti dal Comune come credito privilegiato, aveva ritenuto che fossero ormai prescritti e non li aveva ammessi. Così era partita una causa, con la quale il Comune contava di dimostrare, con i propri documenti, la fondatezza della sua pretesa. Nel corso del giudizio però l’avvocato della curatela e quello dell’ente hanno convenuto che i crediti ci fossero, ma non privilegiati, bensì chirografari, meno garantiti. Così si è deciso di concordare una conciliazione, in base alla quale l’ente accetta che i suoi crediti siano chirografari, e la curatela li ammetterà al passivo. Nell’eventualità che le vendite all’asta – quando saranno fatte – riescano a far arrivare qualcosa nelle casse del curatore fallimentare, questi soldi saranno pagati. La strada è tutt’altro che in discesa. Il passivo di Italappalti sarebbe infatti di trenta milioni di euro, da parte di società e banche che attendono di recuperare il dovuto. Tra i beni con cui l’impresa edile dovrebbe pagare i creditori, ci sono l’incompiuta di piazza Pizzarello e quella di via Valenti, dove si stava costruendo la zona residenziale Neopolis e dove sono rimasti due scheletri abbandonati. Per piazza Pizzarello, la questione è ancora più rilevante perché l’incompiuta è in una zona centralissima, per di più a ridosso della stazione dei pullman, e i residenti segnalano da tempo esasperati le condizioni di quel cantiere. La soluzione non è semplicissima, visto che tutti i creditori hanno diritto di riavere quanto spetta loro, e le questioni urbanistiche non hanno un peso specifico nella procedura fallimentare.