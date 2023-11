"Il creditore vuole solo essere pagato per i lavori fatti"

"Non si tratta di una “micro procedura esecutiva’’: per il creditore è una procedura esecutiva di valore, visto che l’impresa ha anticipato anni e anni fa gli stipendi alle maestranze e già questo è un gran valore". L’avvocato Marina Astolfi interviene sulla vicenda del maxi cantiere tra via Pantaleoni e via Zorli, bloccato dal pignoramento di due piccoli cortili. Il legale si fa portavoce del creditore che ha avviato la procedura, la ditta Bianchini di Claudio, Mauro e Massimo snc di Montelupone "operante da più di mezzo secolo in tutta Italia, che ha assicurato e continua ad assicurare lavoro a più di 28 famiglie". La società "vanta ancora un credito per lavorazioni effettuate dal 2006 al 2009 per 50mila euro oltre interessi. Il suo debitore era ed è ancora proprietario di due particelle contraddistinte al catasto, terreni che sembrano ostacolare la ricostruzione post-sisma e che forse addirittura sono impropriamente utilizzate come "due cortiletti senza valore". Stante il mancato pagamento della somma, la Bianchini snc è riuscita a ottenere nel 2011 un titolo esecutivo e, dopo varie vicissitudini, il 30 maggio 2019 ha promosso il pignoramento immobiliare di 14 lotti, tutti terreni agricoli, per un valore totale di 67.878 euro, stima del ctu nominato dal tribunale. Il 14 luglio 2021 c’è già stato il primo esperimento d’asta e non vi è stata nessuna manifestazione di interesse per le due particelle che, all’improvviso, impedirebbero il maxi cantiere da 50 milioni! Ora, se la scorsa estate era stato dato come imminente l’inizio dei lavori, evidentemente il progetto era stato redatto". L’avvocato evidenzia come nessuno tra amministratore di condominio e ingegneri abbia visto che lì c’era un vincolo dal 2019. "Il ctu ha stimato i due micro spazi e per il creditore pignoratizio hanno un valore – conclude –. Questi ha tutto il diritto di soddisfare il suo credito ormai quasi ventennale mandando alla seconda asta tutto il compendio pignorato ovvero tutti i 14 lotti. Di certo inutili non sono. La Bianchini snc aspetta di essere pagata per il lavoro svolto dai propri dipendenti da quasi vent’anni e non può esserle attribuito nessun errore, di nessun genere e di nessuna natura".