"Il Crudo Sasso" di Andrea Antinori. Viaggio sulle orme di San Francesco

Oggi alle 17.30 Andrea Antinori, geologo, naturalista e socio storico del Club alpino italiano, presenterà all’auditorium Asilo Ricci il suo ultimo libro "Il Crudo Sasso" sugli eremi rupestri francescani delle montagne a noi vicine. Oltre all’autore saranno presenti il presidente del gruppo regionale Cai Bruno Olivieri, il presidente della sezione Cai di Macerata Mario Bettucci e il frate minore cappuccino Fabio Furiasse. L’autore ha curato anche il progetto grafico, i disegni e le fotografie rigorosamente in bianco e nero. "In questo libro – spiega Antinori – racconto di alcuni luoghi della montagna maceratese, a cavallo tra Umbria e Marche, in cui si rinvengono numerose testimonianze della presenza di Francesco d’Assisi e dei suoi primi seguaci. A differenza del mio libro "I sentieri del silenzio", in cui avevo dato un taglio escursionistico, questo si sofferma maggiormente sul contesto ambientale, quello che mi sta maggiormente a cuore, degli eremi che sono situati tra le colline picene e i monti Sibillini, nell’alta valle del torrente Fiastrone, tra il monte Pennino e l’alta valle del fiume Potenza, tra le selve e le rocche del monte San Vicino. L’ultimo capitolo è dedicato alla montagna custode dell’acqua. Non è un caso che i luoghi francescani siano spesso collegati al miracoloso scaturire dell’acqua, dal suolo e dalla roccia". "Siamo stati ben lieti – spiega Olivieri – di patrocinare questa iniziativa considerato il valore del volume e dell’opera svolta da Antinori per il Cai". "Il mio intervento – continua fra Fabio Furiasse – si concentrerà sul Cantico delle Creature di San Francesco. Lo analizzerò da due punti di vista: letterario e simbolico. Il primo riguarderà la struttura e il linguaggio usato da san Francesco per la lauda Sorella Acqua. Il secondo è legato al tema del libro di Antinori, quello dell’eremo francescano: le due letture sono intimamente connesse per il fatto che l’eremo rimanda direttamente all’Eden, di cui il Cantico annuncia il significato più profondo".

Paola Olmi