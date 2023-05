Il ct della Nazionale Mancini in visita a casa Leopardi

Chissà che non ci sia anche Recanati, in particolare casa Leopardi, negli spot della nuova campagna promozionale della regione Marche con protagonista il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Le riprese sono iniziate ieri e proseguiranno in diversi luoghi della regione. Intanto, però, ieri mattina Mancini, accompagnato dal direttore dell’Atim Marco Bruschini, è stato ospite della dimora del poeta recanatese accolto con entusiasmo dalla contessa Olimpia Leopardi:"Un vincitore nel gioco del pallone". Ad accogliere il ct della Nazionale erano presenti anche il sindaco Antonio Bravi, il suo vice Mirco Scorcelli e l’assessore Rita Soccio e chissà che a Mancini non abbiano raccontato del prestigioso successo della squadra di calcio, la Recanatese, in serie C.