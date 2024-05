Il cuore grande dei motociclisti. Donazione per i bimbi del Salesi

L’associazione "2 Wheels 4 Benefit" di Petriolo ha colto di nuovo nel segno, grazie al grande cuore dei motociclisti. Un lungo corteo di moto, quasi quattrocento giunte da tutte le Marche e partite da Petriolo, domenica ha raggiunto il monumento ai caduti del Passetto ad Ancona per regalare gioia e doni ai bambini ricoverati al Dipartimento materno infantile dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

Una missione benefica, giunta alla sua 14esima edizione, che anche quest’anno ha devoluto l’intero incasso ricavato dalle iscrizioni al motoraduno: ben 15mila euro (l’anno scorso 10.800 euro), a sostegno delle numerose attività che la Fondazione ospedale Salesi onlus mette in campo quotidianamente per il benessere dei bimbi ricoverati e delle loro famiglie, oltre che per importanti progetti di ricerca. Una donazione record, a testimonianza della generosità dei partecipanti e degli organizzatori.

"Ringraziamo – dice l’associazione 2 Wheels 4 Benefit – tutti i Comuni dove abbiamo transitato, a partire da quello di Petriolo; tutti i comandi di Polizia locale, che ci supportano attivamente, in modo particolare Macerata, Petriolo, Corridonia e Porto Recanati; i volontari della Protezione civile di Petriolo e Corridonia; club CB Tigrotto, tutte le moto staffette, motoclub Malkavian, Croce Rossa e Bar Centrale di Petriolo. E l’Arma dei carabinieri, sempre disponibile, sempre al nostro fianco, sempre pronta a dare di più di quanto venga richiesto".

La Fondazione ospedale Salesi onlus ha espresso infinita gratitudine ai motociclisti per la loro iniziativa di solidarietà. Un momento di sorpresa per i piccoli pazienti è stata poi la visita in corsia di una delegazione di motociclisti.

